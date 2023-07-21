Deprem Bölgesinde Yerinde Dönüşüm Projesine 57 Bin Başvuru Yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için başlattıkları 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne 3 günde 57 bin başvuru yapıldığını söyledi. Özhaseki, projenin detayları hakkında bilgiler verdi ve çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için başlattıkları 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne 3 günde 57 bin başvuru yapıldığını söyledi.

Bakan Özhaseki, TV 100'de katıldığı 'Ankara'da Neler Oluyor' programında gazeteci Deniz Gürel'in sorularını cevapladı. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ve İstanbul'un depreme hazırlığı konusunda açıklamalarda bulunan Özhaseki, depremin etkilediği illeri bir an önce ayağa kaldırmak ve depremzedeleri bir an önce sağlam ve güvenilir konutlara kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti. Bugüne kadar 179 bin konutun temelinin atıldığını anlatan Özhaseki, inşaatına başlanılan evlerin bir yıl içerisinde teslim edileceğini kaydetti. Hayata geçirdikleri 'Yerinde Dönüşüm Projesi' hakkında da bilgiler veren Özhaseki, şunları söyledi:

"Fay hatlarının geçtiği yerlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek, kesinlikle yapılmayacak. Bizim kırmızı çizgimiz bu. Sel yataklarına da izin yok. Evlerin zemininde sorun olmayan yerlere izin verilecek, sorunlu yerlere kesinlikle verilmeyecek. TOKİ'nin 15 çeşit tip projesi sunuluyor. İsteyen bu projeleri kullanacak. Bir ay sonra her taraf inşaat alanına dönecek. Rahat olsunlar, biraz sabretsinler. Devlet kendileri için gece gündüz uğraşıyor. Bir yıl sonra dışarıda kalan insan sayısı yarıya düşer, ikinci yılda biter inşallah."

"3 günde 57 bin başvuru yapıldı"

Bakan Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm Projesi' çerçevesinde 22 noktada yapım ve dönüşüm ofisleri açtıklarını aktararak, "İlk 3 günde 57 bin kişi başvurdu. Günde 20 bin kişi 'Ben yerinde dönüştürmek istiyorum' diyor. Başvuru süresi için 3 ay kadar devam edelim diyoruz. İlk müracaat edenleri incelemeye başladık. Şehir merkezlerinde 'meydan' diyebileceğimiz kartpostallara konu olacak yerler yapacağız. Tamamının inşaatına Bakanlık olarak başlıyoruz. Kimsenin insafına bırakmayacağız. Gelecek hafta Malatya'da 'meydan' projesine başlayacağız. 100-200 yıl o meydan numune olarak orada kalacak" diye konuştu.

"Pazartesi istanbul'un dönüşümü ele alınacak"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğine işaret eden Özhaseki, şunları dile getirdi:

"6 milyon yapıdan 600 bini yıkılacak. İstanbul'u ihmal etmiyoruz. Bu pazartesi günü Ankara'daki kentsel dönüşümlerden sorumlu bakan yardımcımızın başkanlığındaki toplantıya İstanbul'un 39 ilçesini, Büyükşehir Belediye Başkanlığı çalışanlarını davet ettik. Herkesin İstanbul'a karşı bir borcu var. Ekrem İmamoğlu'nu aradım, toplantıya ekibinizi gönderin dedim. Ortak akılla en doğrusunu bulmaya çalışıyoruz. Bir taraftan vatandaşımızın nazı olabilir, insanlık hali. Ama bu işi ideoloji kavgasına çeviren odaları da biliyoruz, itirazlarının sebeplerini de biliyoruz. Onları da aşıp, hızlı hareket edecek şekilde orayı bir yapıya kavuşturup, kimsenin kaprisiyle ve nazıyla uğraşmadan hızla gitmemiz gerekiyor. İstanbul'un kentsel dönüşümünü özel bir yasayla götürmek zorundayız. Birkaç yılda bunu gerçekleştirirsek İstanbul'da kentsel dönüşümü başarmış oluruz. Gücü yetenler de binalarını kimseyi beklemeden ölçtürüp yaptırsınlar. Vakit kaybetmesinler." - ANKARA