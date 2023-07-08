DEPREM BÖLGESİNDE YATAY MİMARİ DÜZENLEMESİ BELEDİYE MECLİSİNDE REDDEDİLDİ

DEPREMLERDE binaların yıkıldığı Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, yatay mimariye geçiş için belediye meclisinden çıkarılan karar, Büyükşehir Belediyesi komisyonunda reddedildi. Çekme ve asma kat yapılmaması, bodrumda otopark zorunluluğu ile zemin etüt ve güçlendirme şartıyla binalara en fazla 10 kat sınırı getirilen kararın Büyükşehir Meclisi Komisyonu'ndan reddine tepki gösteren Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin, "Cumhurbaşkanımız hep yatay mimariyi savunuyor. Cumhurbaşkanımız lütfen bu konuya ilişkin bir tavır koysun ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri aldıkları kararı değiştirsinler" dedi. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin oylarıyla reddedilen teklifi değerlendiren Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise "İmar planlarının haritalar ve paftalar üzerine işlenerek çevresel faktörler göz önünde bulundurularak komisyona gelmesi gerektiği tespit edilip iade edilmiştir" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 depremde Adana'nın Çukurova ilçesinde 11 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından Çukurova Belediye meclisi, çekme ve asma kat yapılmaması, bodrumda otopark zorunluluğu ile zemin etüt ve güçlendirme şartıyla binalara en fazla 10 kat sınırı getirilen karar aldı. Yatay mimariye uygun olarak alınan karar onay için Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gönderildi. Millet İttifakı'nın 8, Cumhur İttifakı'nın 18 üyesi olan İmar ve Bayındırlık- Deprem ve Doğal Afetler Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu kararı reddetti.

PLAN SINIRLARI VE KAPSAMI BELİRSİZ

Oy çokluğuyla alınan kararda, "Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Çukurova ilçesinin tamamında yapılaşma nizamları değişmeksizin yapı yüksekliklerinin değiştirilmesi, projede ve inşaatlarda çekme ve asma katların hiçbir şekilde yapılamayacağı, bodrum otoparkın zorunlu olacağı, otoparkın hiçbir şartta başka bir yerde sağlanmasına izin verilmeyeceği, zemin etüdü sonuçlarına göre zemin güçlendirme/iyileştirme çalışmalarının yapılmasının zorunlu olarak belirlenmesinin kabul edilmesine yönelik Çukurova Belediye Meclisi'nin 2.3.2023 tarihli ve 15 sayılı kararının görüşülmesine ait teklifin, teklif dosya ekinde müellifçe imzalanmış paftasının bulunmadığı, yükseklik değerlerinin plan sınırlarının ve kapsamının belirsiz olması, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında plan onaylama yetkisi olmadığı gerekçeleriyle reddine oy çokluğu ile karar verildi" denildi.

'YATAY MİMARİ ENGELLENDİ'

Yeni düzenlemenin Büyükşehir Belediyesi Komisyonu'ndan geçmemesine tepki gösteren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'na mensup Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin tamamını Cumhurbaşkanına buradan şikayet etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız öteden beri hep yatay mimariyi savunuyor. Biz de Adana'da yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra bazı radikal kararlar aldık. Bunlardan en önemlisi kat yüksekliğini sınırlayarak yatay mimariye önem vermek oldu. Meclisimizden kararları aldık. Büyükşehir Meclisi'ne onaylanması için gönderdik. Türkiye'de bu tedbirleri, kararları ilk alan ve ilan eden Çukurova Belediyesi oldu. Daha sağlam bir bina olması için çekme katları ve asma katları yasakladık. Zemin etüdünü daha katı şartlara bağladık. Bu ve benzeri birçok tedbir aldık. Bunlardan en önemlisi de yatay mimariye uygun yapıları oluşturmak. 5 kat olacak şekilde sınırladık. Yoğunluklu yerlerde de 10 katla sınırladık. Cumhurbaşkanının da isteği üzerine 'Çukurova ilçesi sınırlarında 5 kattan yüksek bina olmasın' dedik. Cumhur İttifakı'na mensup Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri 'yatay mimari' kararımızı reddetmişler. Japonya'da bulunan Kobe Üniversitesi'nden ve Kobe Belediyesi'nden gelen uzman heyetlerin de çok beğendiği kararlarımızı Büyükşehir Meclis üyelerinin de onaylamasını istiyoruz. Çukurova halkının beklentisi de bu yönde. Müteahhit lobisine teslim olmasınlar ve yatay mimarinin önünü açsınlar. Bu aldığımız kararlar da Türkiye'deki bütün belediyelere ve özellikle deprem bölgesi belediyelerine örnek olsun" diye konuştu.

'POPÜLİZM PEŞİNDE'

Cumhur İttifakı meclis üyelerinin oylarıyla reddedilen teklifi değerlendiren Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı ise, "Kendisi popülizm peşinde. Bizler Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kat yüksekliklerine azami özen gösteriyoruz. İki yıl önce Büyükşehir Meclisi'ne kendi belediyesinden gelen Çukurova ilçesine yönelik kat yüksekliği teklifini yüksek bularak Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak şehrin silüeti ve kazanılmış haklar göz önünde bulundurarak düşürdük. Kendi yüksek kat teklifini reddettik. Hatta noktasal olarak talep ettiği kişiye özel yüksek kat teklifini de reddettik. Büyükşehir Meclisi'ne yeni gönderdiği karar ise sadece mevcut kat yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik plan notu. İmar planları haritalar, paftalar ve plan notlarından oluşur. İmar Komisyonu sadece plan notları ile bu işlemin yapılmasının kanuna aykırı olduğunu, imar planlarının haritalar ve paftalar üzerine işlenerek çevresel faktörler göz önünde bulundurularak komisyona gelmesi gerektiğini tespit edip iade etmiştir. Yani bu işler lafla ve ezbere olmaz. Aksi halde Çukurova ilçesinin imara yıllarca kapanmasına ve mağduriyetlere neden olacağını tespit etmiştir" diye konuştu. (DHA)