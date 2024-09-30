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Deprem Bölgesinde Umut Dolu Çilek Üretimi

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Hatay'da deprem sonrası çiftçi Muharrem Peköz, 34 bin çilek fidesini toprakla buluşturdu. Çiftçiler, doğal afetin ardından üretime devam ederek bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyor.

Deprem bölgesinde 34 bin çilek fidesi umutla toprakla buluştu

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da üreterek güçlenen çiftçi Muharrem Peköz, 34 bin çilek fidesini toprakla buluşturdu.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da afetzede üreticiler üreterek güçlenmeye devam ediyor. Kahramanmaraş depremlerinin en çok etkilediği yerlerin başına gelen Hatay'da toparlanma süreciyle birlikte üretim de devam ediyor. Özellikle çiftçilerin bin bir emekle ekip biçtikleri mahsulleri bölgenin kalkınmasına destek oluyor. Bereketli topraklarda çiftçi Muharrem Peköz, 10 dönümlük alanda topraklı ve topraksız çilek üretimi yapıyor. Geçtiğimiz yıl hasattan memnun kalan Peköz, 34 bin çilek fidesini toprakla buluşturdu.

10 dönüm arazide çilek üretimi yaptığını dile getiren çiftçi 50 yaşındaki Muharrem Peköz, "10 yıldan beri çilek işiyle uğraşıyorum. Yeşilköylüyüm Dörtyol'da bu işi sevdirmeye çalışıyorum. Ağustos'un 20'sinden sonra ekim başlar bizim Dörtyol'da Ocak 15'te çilek hasadına başlarız. Aldığımız fidelerimiz temiz kaliteli olduğu için biraz daha erkene çekebiliriz. Yapan tutturamıyor işçiliği çok olduğu için sevgisi bol olacak çileğin bir çocuk edasıyla bu işi yapmak gerekir. Ailecek yapıyoruz çalışan ablalarımız var sezon boyunca her geçen gün iş çoğaldıkça ablalarımız da çoğalıyor. Yevmiyeler 600 - 700 TL civarında artı yemeğini de biz veriyoruz. Aşağı yukarı 20 tona yakın ürün aldım. Geçen sene 3 buçuk 4 dönümdü işi biraz daha büyüttük topraksız seramıza da ekim yapacağız. Geçen sene 3 dönümdü, bu sene 7 dönüm oluyor. Topraksız seramızla beraber 10 dönümü bulacak inşallah. Geçen sene 80-100 TL arasındaydı bu yıl da yine 100 liradan aşağı olmayacağını düşünüyoruz. Çilek hasadımız son derece iyiydi. Çileklerimiz de gayet güzel oluyor. Hava serinliğine göre ve sıcaklığına göre her geçen gün değişiyor bakımını sağlam yaptıktan sonra meyve alıyoruz. Yetiştiremiyorum Dörtyol'a ama ihracatlık malım var. Birinci sınıf mal üretiyorum şu ana kadar 17 bin fideyi toprakla buluşturduk, 17 bini de inşallah bu hafta içerisinde topraksız tarımla buluşturacağız. Toplam 34 bin fideyle bu yıl çalışacağız" İfadelerini kullandı.

Deprem Bölgesinde Umut Dolu Çilek Üretimi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel

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