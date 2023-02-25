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Deprem bölgesinde uçuş trafiği 10 bini aştı

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Deprem bölgesinde uçuş trafiği 10 bini aştı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin etkilediği illere arama kurtarma ekipleriyle yardım malzemelerinin ulaştırılması ve bölgeden tahliyelerin gerçekleştirilmesi için yapılan uçuş sayısı 10 bini geçti.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin etkilediği illere arama kurtarma ekipleriyle yardım malzemelerinin ulaştırılması ve bölgeden tahliyelerin gerçekleştirilmesi için yapılan uçuş sayısı 10 bini geçti.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, afet bölgesindeki Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında 6-24 Şubat tarihlerinde 8 bin 883'ü iç hat ve 1333'ü dış hat olmak üzere askeri ve sivil hava araçlarıyla toplam 10 bin 216 uçuş trafiği gerçekleştirildi.

Söz konusu uçuşların 877'si Kahramanmaraş, 551'i Hatay, 1775'i Gaziantep, 3 bin 95'i Adana, 602'si Şanlıurfa GAP, 988'i Adıyaman, 731'i Malatya, 1062'si Diyarbakır, 535'i de Elazığ havalimanlarına yapıldı.

Bölgeden hava yolu ile tahliyeler 485 bini geçti

Tahliye amaçlı sivil hava araçlarıyla, 6-24 Şubat tarihlerinde, 300 bin 871'i gelen ve 485 bin 775'i giden olmak üzere toplam 752 bin 139 yolcuya hizmet verildi.

Öte yandan depremzedeler için 11 bin 752 ton insani yardım malzemesi de deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldı.

6-24 Şubat tarihlerindeki uçak trafiği şöyle:

UÇAK TRAFİĞİ
Hat

İnişKalkışToplam

İç

4.4234.4608.883
Dış

7026311.333
Toplam

5.1255.09110.216??????

Söz konusu tarihlerde hava yolu ile deprem bölgesine gelen ve giden yolcu ile taşınan yük miktarları da şöyle:

Havalimanı Tarih

GÜNLÜK TOPLAM

Gelen YolcuGiden YolcuYük (Ton)
6.02.2023

19.52915.758145,7

7.02.2023

28.93824.623613,5

8.02.2023

26.98835.777457,7

9.02.2023

14.63538.638660,4

10.02.2023

15.20739.481444,7

11.02.2023

11.25627.009626,1

12.02.2023

12.46628.552461,8

13.02.2023

12.52432.042619,3

14.02.2023

13.38526.999547,6

15.02.2023

13.47526.951768,1

16.02.2023

13.34224.8841.151,0

17.02.2023

15.51523.4821.098,8

18.02.2023

13.61819.9891.125,4

19.02.2023

15.73319.936733,7

20.02.2023

14.55918.781519,5

21.02.2023

13.94820.234550,3

22.02.2023

15.06521.432348,7

23.02.2023

14.37919.948404,8

24.02.2023

16.30921.259474,7

TOPLAM

300.871485.77511.751,9

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Hatay Dhmi Güncel Haberler

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