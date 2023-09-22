Deprem bölgesinde, "teorik programlarda uzaktan eğitim kararı"nı üniversite senatoları verecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki üniversitelerde tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri gibi uygulamalı birimlerde derslerin yüz yüze yapılacağını, teorik programlarda uzaktan eğitim kararının üniversitelerin senatoları tarafından verileceğini açıkladı

Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleriyle Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) bir araya geldi, yeni eğitim öğretim dönemi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Özvar, 6 Şubat'ta meydana gelen ve büyük acıya neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye nüfusunun yüzde 16'sından fazlasının etkilendiğini hatırlattı.

YÖK kayıtlarına göre, deprem bölgesindeki 18 üniversitede öğrenim gören öğrenci sayısının 410 binin üzerinde olduğunu bildiren Özvar, "Kendileri farklı illerde üniversite eğitimine devam etse de aileleri deprem bölgesinde yaşayan öğrenci sayısı da yaklaşık 300 bindir. Bu şekilde yükseköğretim öğrencilerimizin yüzde 15'inin deprem felaketinin etkileriyle karşı karşıya kaldığı anlaşılmaktadır. Öğrencilerimizin yanında, deprem bölgesinde görev yapan yaklaşık 45 bin akademik ve idari personel de göz önüne alındığında yaşanan etkinin büyüklüğü daha net ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

YÖK'ün depremin ilk anından itibaren sorumluluğundaki alanlarla ilgili hızlı ve önemli kararlar aldığını dile getiren Özvar, öncelikle deprem bölgesinde ortaya çıkan barınma sorununun aşılması için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ya da üniversitelere bağlı yurtların depremzedelere tahsis edildiğini belirtti.

Üniversitelerin, eğitim-öğretim faaliyetlerine sağlıklı devam edebilmesi için 2022-2023 bahar yarıyılında ülke genelinde hibrit eğitime geçtiğini anımsatan Özvar, "Hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimin birlikte yürütülebilmesine yönelik üniversitelere imkanlar tanınmıştı. Ayrıca isteyen öğrencilere bahar döneminde tercihe bağlı olarak kayıt dondurma ve özel öğrencilik gibi imkanlar da sağlanmıştı. Bunların yanında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle depremden etkilenen öğrenciler katkı kredisinden muaf tutulmuş ve ödeme yapmış olanların ücretleri iade edilmişti." dedi.

Alınan ilk kararların ardından YÖK'ün deprem bölgesindeki üniversitelerin durumlarını yakından izlediğini ve gerektiğinde yeni kararlar aldığını aktaran Özvar, depremzede adaylar için ek kontenjanlar tanındığını, aday öğrencilerin üniversiteye erişimlerine katkıda bulunulduğunu, 34 yaş üstü kadınların üniversiteye erişimlerini kolaylaştırmak adına da ilave kontenjanlar açıldığını hatırlattı.

Deprem bölgesindeki üniversiteler için alınan kararlar

YÖK'ün, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversiteler için 7 Eylül'de bazı kararlar aldığını anımsatan Özvar, şöyle devam etti:

"Söz konusu illerdeki üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenler göz önünde tutularak fakülte ve yüksekokullar bünyesindeki ön lisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını, enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı, program bazında yüz yüze veya uzaktan öğretim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır.

Ayrıca, üniversite senatolarının aldığı karar gereğince uzaktan öğretim veya yüz yüze öğretim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesine, özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencilerin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak özel öğrenci olmak istedikleri devlet üniversitelerine başvuru yapmalarına, başvurdukları üniversite tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan programla sınıfının olması durumunda özel öğrencilik başvurusunun kabul edilmesine karar verilmiştir.

Üniversite senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve öğrenci tarafından başka üniversitede dönem/dönemler için özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak eğitim ve öğretim dönemi sırasında Öğretmenlik Uygulaması dersini yüz yüze alması gereken öğrencilerin, talepleri halinde Öğretmenlik Uygulaması dersine halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebileceklerine karar verilmiştir."

Özvar, öğrencilerin ihtiyaç duydukları dersler içim özel öğrencilik başvurusu yapabileceğini, üniversitelerin, öğrencilerin işlemlerini koordine için sorumlu birim görevlendirileceğini, deprem bölgesindeki üniversitelerdeki öğrencilerden talepte bulunanların, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden kaydını 1 yıl dondurabileceğini belirtti.

Ek yerleştirmeler eylül itibarıyla tamamlanacak

YÖK Başkanı Özvar, "Deprem bölgesindeki üniversitelerde uzaktan eğitim yoluyla uygulamalı birimler yani tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri gibi programlar yüz yüze yürütülecek olup, diğer programlar yani teorik programlar ise üniversitelerimizin alacağı kararlarla uzaktan yürütülecektir." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına da depremzedelere ve deprem bölgesine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Özvar, "Gerek deprem bölgesinde gerek diğer illerde KYK'ya ait yurtların öğrencilerimiz tarafından kullanılması için önemli çalışmalar yaptılar. Öğrencilerimiz, illerimizde bulunan bu yurtlara başvuruda bulundu. Başvurular neticesinde kayıt yaptıran öğrenci sayısı yüzde 90'ını buldu." ifadelerini kullandı.

Eylül ayı itibarıyla ek yerleştirme çalışmalarının da tamamlanacağını bildiren Özvar, üniversitelerin ekimin ilk haftasında akademik açılışını gerçekleştirmeye başlayacağını söyledi.

Deprem bölgesindeki üniversitelerin kontenjanlarına da değinen Özvar, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki adaylar için ilk defa açmış olduğumuz kontenjanla üniversitelere öğrencilerimiz girebildiler. Bu kontenjanlara başvuranlar, diğer öğrencilerin kontenjanlarını ihlal etmeden, o kontenjanları kullanmadan kendi içinde yarıştılar. Bu sene çok sevindirici bir gelişme oldu. Bu kadar büyük bir deprem yaşamamıza rağmen deprem bölgesindeki üniversitelerimizdeki doluluk oranları yüzde 95'in üzerinde gerçekleşmiştir. Bu da bize, deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın geleceğe ne kadar ümitli, pozitif baktıklarının göstergesidir. Bu üniversitelerin ve YÖK'ü fevkalade motive etmektedir."