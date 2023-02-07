Deprem Bölgesinde Olağanüstü Hal İlan Edildi
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ELBİSTAN, 7 Şubat (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3.549'a yükseldiğini söyleyerek depremden etkilenen 10 ilde üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
ELBİSTAN, 7 Şubat (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3.549'a yükseldiğini söyleyerek depremden etkilenen 10 ilde üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaralanan kişi sayısını 22.168 olarak güncelledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel