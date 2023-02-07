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Deprem Bölgesinde Olağanüstü Hal İlan Edildi

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Deprem Bölgesinde Olağanüstü Hal İlan Edildi

ELBİSTAN, 7 Şubat (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3.549'a yükseldiğini söyleyerek depremden etkilenen 10 ilde üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Deprem Bölgesinde Olağanüstü Hal İlan EdildiKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yıkılan bir binanın yanından geçen bir ilçe sakini, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

ELBİSTAN, 7 Şubat (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3.549'a yükseldiğini söyleyerek depremden etkilenen 10 ilde üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaralanan kişi sayısını 22.168 olarak güncelledi.

Deprem Bölgesinde Olağanüstü Hal İlan EdildiKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hasar gören bir bina, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Deprem Bölgesinde Olağanüstü Hal İlan EdildiKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hasar gören bir bina, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Deprem Bölgesinde Olağanüstü Hal İlan EdildiKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurtarma çalışmaları yürüten insanlar, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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