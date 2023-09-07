DEPREM BÖLGESİNDE ÖĞRENCİLERE ADAPTASYON EĞİTİMİ BAŞLADI

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin binaları yıktığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrencilere adaptasyon eğitimi başladı.

İskenderun 5 Temmuz İlköğretim Okulu'nda adaptasyon süreci kapsamında anaokulları, birinci sınıf ve lise son sınıf öğrencileri için ders zili bir hafta erken çaldı. Deprem nedeniyle hasarsız, az hasarlı veya güçlendirme yapılmış okullarda öğrenciler, sınıfları doldurdu. Sınıflarına yerleşen öğrencilere sınıf öğretmenleri ücretsiz ders kitaplarını teslim etti. (DHA)