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Deprem bölgesinde leyleklerin göçü görüntülere yansıdı

Deprem bölgesinde leyleklerin göçü görüntülere yansıdı

Güncel Haberler

- Deprem bölgesinde leyleklerin göçü görüntülere yansıdı Hatay semalarında görülen sürü halindeki leyleklerin, yıkımların olduğu yerlerden süzülerek geçmesi görüntülere yansıdı.

- Deprem bölgesinde leyleklerin göçü görüntülere yansıdı

HATAY - Hatay semalarında görülen sürü halindeki leyleklerin, yıkımların olduğu yerlerden süzülerek geçmesi görüntülere yansıdı.

Leylekler depremin vurduğu Hatay'ın samandağ ilçe merkezinde yıkılan binalarının bulunduğu alanın semalarında sürü halinde göç etti. Leyleklerin göç anları görüntülere de yansıdı.

O anlar gökyüzünde farklı bir atmosfer oluşturdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Deprem Hatay Güncel Haberler

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