Deprem Bölgesinde İçme ve Sulama Suyu Temini Sağlandı

TARIM ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesinde içme ve kullanma suyu temini için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından açılan 93 kuyudan 500 bin kişiye günde 165 bin 715 ton içme suyu ve 556 hektar alanı sulayacak sulama suyu sağlandığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesinde içme ve kullanma suyu temini için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından açılan 93 kuyudan 500 bin kişiye günde 165 bin 715 ton içme suyu ve 556 hektar alanı sulayacak sulama suyu sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde DSİ tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında; içme suyu kaynakları, iletim hatları, arıtma tesisleri, depo bağlantı hatları ve depolarda oluşan hasarlar giderildi. Böylece il ve ilçelerin depolarına kadar arıtılmış içme suyu iletildi. Şehir şebekelerinde oluşan arızalara da bakım, onarım ve malzeme desteği sağlandı. DSİ sondaj makineleri ile Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da toplam 93 kuyu açıldı. Bu kuyulardan 500 bin kişiye günde 165 bin 715 ton içme suyu ve 556 hektar alanı sulayacak sulama suyu sağlandı. Bunların dışında 19 kuyunun açılması için de çalışmalar devam ediyor. Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Elazığ ve Diyarbakır'da 515 adet kooperatif kuyusunun deprem sonrası durumları kontrol edilirken, diğerlerinin kontrol çalışmaları da sürüyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizde vatandaşlarımızın temiz içme ve kullanma suyuna kavuşması için çalışmalarımız ilk andan itibaren aralıksız sürüyor. İçme suyu projelerimizi ivedilikle tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz" dedi. (DHA)