Deprem Bölgesinde Görev Yapan Personellere Teşekkür Belgeleri Gönderildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgesinde görev yapan Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerine teşekkür belgesi gönderdi.

6 Şubat 2023 tarihinden meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği asrın felaketinde, ana çözüm ortağı olan yerel düzey destek grubu alanları dahilinde, depremzedelere gerekli yardımda bulunmak, genel sağlık ve yaşam alanlarına uğrayan büyük yıkım sonrası yaşadıkları acılar ile tek başına yaşamakta zorlanan bireylere, gerek devlet desteği, gerek toplumsal destek o anki ihtiyaçlarını gidermek açısından büyük öneme sahip. Maddi ve manevi olarak depremden etkilenen vatandaşların yanında olup destek olunması, çaresizlik hissine bırakılmaması için deprem bölgesinde yürütülen psikososyal destek çalışmalarında görev alan Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından gönderilen teşekkür belgeleri Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci tarafından takdim edildi. Teşekkür belgesi takdiminin ardından deprem bölgesinde görev alan personeller ile bir araya gelen Demirci, "Bu zorlu süreçte mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Asrın felaketinde yaraları hep birlikte sarıyoruz, gerek deprem bölgesinde gerekse de ilimize gelen depremzede misafirlerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve çalışmalarınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN