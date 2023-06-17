Deprem Bölgesinde Görev Yapan Ekiplere Teşekkür Belgeleri Verildi

Bitlis'ten, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde görevlendirilen arama kurtarma ekiplerine teşekkür belgesi verildi.

Bitlis Valiliğince hazırlanan belgeler, İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğünün düzenlediği yemekte, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmasına katılan Afad, sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerden oluşan ekiplere takdim edildi.

Yemekte konuşan AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, ülkede meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde binlerce insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Bu zorlu günlerde ve süreçte sürekli yanlarında olan arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Tunçtan, "Depremin ilk saatinde bizimle hareket ettiniz ve sahaya gittik. Günlerce birlikte çalıştık. Onlarca insanımıza ulaştık, belki onlarcasına hayat verdik. İlk günden vatandaşlarımızın yanında olduk. AFAD Başkanlığımızın ve Valimizin talimatıyla yoğun tipi ve karda bizimle hareket ettiğiniz için tüm sivil toplum kuruluşu ile gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

Adıyaman'daki görevinden döndükten sonra sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiğini belirten Tunçtan, sivil toplum kuruluşlarıyla kaynaşmak için bu organizasyonu düzenlediklerini aktardı.

Vali Oktay Çağatay'ın arama kurtarma ekiplerine teşekkür belgesi hazırlattığını kaydeden Tunçtan, "Ülkemiz deprem bölgesi. Her an için depremle karşılaşabiliriz. Onun için eğitim, malzeme ve ekipman konusunda daha sık bir araya geleceğiz. Eğitimlerimizi biraz daha sıkılaştıracağız. Biraz daha kenetleneceğiz. Rabbim bir daha böyle bir afet göstermesin. Olursa da yine tek vücut olacağız, hareket edeceğiz. Hangi bölge olursa olsun Bitlis'e yakışır şekilde kurtarmaya gideceğiz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tunçtan, daha sonra arama kurtarma ekiplerine belgelerini verdi.