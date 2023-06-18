Deprem Bölgesinde Görev Alan Din Görevlilerine Başarı Belgeleri Verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde gönüllü olarak görev alan din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Kavaklı din görevlilerine verilen belgeler, Kavak İlçe Müftü Vekili Halil Ede ve AFAD Koordinatörü İlhan Özkan tarafından takdim edildi.

Deprem bölgesinde gönüllü olarak afetzedelerin hizmetine koşan din görevlilerine 'başarı belgesi' verildi.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Samsun Kavak'tan Gaziantep İslahiye'ye giden ve gönüllü olarak görev alan din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ödüllendirildi. Kavaklı din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzası ile gönderilen başarı belgeleri, Kavak İlçe Müftü Vekili Halil Ede ve AFAD Koordinatörü İlhan Özkan tarafından takdim edildi.

Başarı belgelerinin takdiminde yaptığı konuşmada, din görevlilerinin toplumdaki önemini ve değerini anlatan Müftü Vekili Halil Ede, "Ülkemizde meydana gelen ve tüm insanlarımızı derinden yaralayan depremden dolayı enkaz altında kalan vatandaşlarımıza yardım etmek, defin ve tekfin işlemlerinde bulunmak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek üzere Kavak'tan din gönüllüsü hocalarımız ile beraber bölgeye yardıma koştuk. Orada zor şartlarda görev yaparak her daim vatandaşlarımızın yanında olan görevlilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabb'im hizmetlerini daim eylesin. Allah, devletimize, milletimize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın" dedi. - SAMSUN