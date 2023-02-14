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Deprem bölgesinde esnaf yağmalama karşı işyerlerini boşaltırken; güvenlik önlemleri artırılıyor

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, işyerlerindeki olası yağmalama olaylarına karşı önlemler artırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, işyerlerindeki olası yağmalama olaylarına karşı önlemler artırılıyor.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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