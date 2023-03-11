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Deprem bölgesinde çalışan Karabük Üniversitesi öğrencilerine teşekkür belgesi verildi

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Deprem bölgesinde çalışan Karabük Üniversitesi öğrencilerine teşekkür belgesi verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Karabük Üniversitesi öğrencilerine teşekkür belgesi verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Karabük Üniversitesi öğrencilerine teşekkür belgesi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, depremlerden zarar gören bölgelere yardım için öğrencilerin de seferber olduğu bildirildi.

Açıklamada, deprem bölgesine yardım amaçlı giden öğrencilerden Görkem Çufalı, Arzu Afra Dinçer, Yasin Önlü ve Ahmet Ercoşgun'a, çalışmalarından dolayı Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Açar tarafından teşekkür belgesi verdiği belirtildi.

Dekan Açar, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Karabük Güncel Haberler

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