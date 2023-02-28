Mimar Kerem Büyük: Türkiye'de tüm dünyanın toplamı kadar müteahhit var

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen depremler hakkında mimar Kerem Büyük açıklamalarda bulunarak bundan sonraki süreçte yapılması gerekenleri anlattı. Herkesin müteahhitlik yapamaması gerektiğini söyleyen Büyük, "Türkiye'de tüm dünyanın toplamı kadar müteahhit var. Müteahhitler kendi içerisinde ayrılabilir. Mesela konut müteahhitleri iş konut müteahhitleri, sanayi tesisleri, müteahhitleri gibi ayrışılabilir." ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11 şehirde çok sayıda yerle bir oldu. Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen asrın felaketi hakkında mimar Kerem Büyük bundan sonraki süreçte yapılması gerekenleri anlattı.

"BU İŞİ EN BAŞINDAN ALMAK LAZIM"

Yapılacak ilk işin depreme dayanıklı binalar inşa etmek olduğunu vurgulayan mimar Kerem Büyük, "İlk başta önemli olan depreme karşı dayanıklı binalar yapmak. Şöyle yaparsanız depreme karşı dayanıklı bina olur demek çok yanlış. Bu işi en başından almak lazım. Depreme karşı sağlam binalar yapılabilmesi için birçok şeyin peş peşe doğru şekilde yapılması gerekiyor." dedi.

"HERKESİN MÜTEAHHİTLİK YAPAMAMASI LAZIM"

Alınacak diğer önlemlerden birinin alanında uzman kişilerin sahada çalışması gerektiğini söyleyen Büyük, "İlk başta müteahhitlik karne sınıflarından başlamak lazım. Ben nasıl tek başıma gidip bir eczane açamıyorsam, bir hastane açamıyorsam cebinde parası olan herkesin de gidip müteahhitlik yapamaması lazım. Devletimiz bununla ilgili çok güzel bir çalışmalar yaptı, müteahhitlik karne sınıfı getirdiler. Müteahhitlik sınıfları çıkardılar. Bunun daha verimli bir şekilde çalıştırılması lazım." ifadelerinde bulundu.

"MÜTEAHHİTLER KENDİ İÇERİSİNDE AYRILABİLİR"

Yapılacak inşaatların daha düzgün bir şekilde yapılabilmesi için müteahhitlerin de kendi alanlarında ayrılması gerektiğini belirten Büyük, "Türkiye'de tüm dünyanın toplamı kadar müteahhit var. Müteahhitler kendi içerisinde ayrılabilir. Mesela konut müteahhitleri iş konut müteahhitleri, sanayi tesisleri, müteahhitleri gibi ayrışılabilir. Yani müteahhitlik sınıfı daha randımanlı şekilde uygulanmalı. Bu ilk adım. Daha hala bina yapımına gelmedik. İkinci adım zemin ekipleri, en önemli şeylerden biri bu. Binanın tasarımı, taşıyıcısı, her şeyi hangi zeminde, nasıl zeminde yapıldığına göre değişiyor." dedi.

ZEMİN DENETİMİ ŞART

Zemin denetiminin sıklaşmasının önemli olduğunu söyleyen Büyük, "Normaldeki uygulamada, müteahhit gidiyor bir zemin etüdü firmasıyla. Adam bir zemin etüdü yapıyor ama bunun bir kontrolü yok. Doğru yapıldı mı? Yapılmadı mı? Müteahhitle bir firma anlaşıyor. Bir rapor hazırlanıyor. Bu belediyeye veriliyor. Belediye yerinde gelip bunun doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmiyor. Yani gerçekten zemininin o raporda verildiği gibi olup olmadığının bir kontrolü yok. Bence bunun devlet eliyle ve hangi ilçede yapılıyorsa o ilçenin daha binalar yapılmadan önce her santimetrekaresinin zemininin en az elli yüz metreye kadar nasıl olduğunun ölçülüp biçilmesi lazım." açıklamalarında bulundu.

"YAPI DENETİM FİRMALARI DOĞRU DÜZGÜN DENETLENMİYOR"

Proje ve yapım aşamasındaki bir yapının denetlenmesinin altını çizen Büyük, "Zemin denetiminin ardından sıra projelendirme ve statik projelerin çizilmesi aşamasına geliyor. Şu andaki ürettiklerimiz gayet yeterli, uygun. Bu konuda hiçbir eksiğimiz yok. Devletimiz bununla ilgili çok iyi bir adım attı. Artık müteahhitler yapılan eğitim firmalarını kendi seçemiyor. Yapı denetim firması kurayla atanıyor. Fakat bunda da çok aksayan çok yanlış yönler var. Bu yapı denetim firmalarının inisiyatifine bırakılıyor. Yapı denetim firmasının inşaata geleni var, gideni var, kontrol edeni var, etmeyeni var. Kuradan çıktıktan sonra yapı denetim firmaları hiçbir şekilde doğru düzgün denetlenmiyor." dedi.