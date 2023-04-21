Deprem bölgesinde bulunup 'Proteo' adı verilen köpek, TBB'nin yeni bekçisi

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, avukatlarla Malatya'da inceleme yaparken peşlerine takılan 2 aylık yavru köpeği sahiplendi. Sağkan, Ankara'ya getirdiği köpeğe, deprem bölgesinde görev yaparken ölen Meksikalı ekibin arama kurtarma köpeği 'Proteo'nun ismini verdi. Sağkan, "Proteo, artık TBB'nin bekçisi" dedi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da avuklarla inceleme yaptı. Sağkan, TBB heyeti ile birlikte bölgedeki incelemeleri sırasında peşlerine takılan 2 aylık köpeği, sahibinin bulunamaması üzerine sahiplendi. Sağkan, makam aracıyla köpeği Ankara'ya getirdi. Sağkan, Meksika'dan gelen ve Adıyaman'da görev yapan ekipte yaşlılığa bağlı sorunları nedeniyle ölen arama kurtarma köpeği 'Proteo'nun ismini verdi. Proteo, veteriner kliniğinde 1 hafta süren tedavisinin ardından TBB'ye getirildi.

Sağkan, Proteo'nun yeni yuvasında mutlu olduğunu anlatarak, "Güzel bir yolculuk yaptık onunla Ankara'ya kadar; ama Proteo'nun yolculuğu TBB ile aslında yeniden başladı. Gelir gelmez veterinere götürdük ve yaklaşık bir hafta tedavi gördü. Aşılarını yaptırdık, burada ihtiyaç duyduğu gerekli alanı yaptırdık. Şimdi burada çok mutlu. Çalışma arkadaşlarımız onunla ilgileniyorlar. Bahçemizde kendisinin geniş bir alanı var. Artık TBB'nin bir bekçisi. Hayatını burada onu seven çok sayıda insan ile beraber geçirecek" ifadelerini kullandı.