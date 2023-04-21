Deprem bölgesinde bulunup 'Proteo' adı verilen köpek, TBB'nin yeni bekçisi

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, avukatlarla Malatya'da inceleme yaparken peşlerine takılan 2 aylık yavru köpeği sahiplendi. Sağkan, Ankara'ya getirdiği köpeğe, deprem bölgesinde görev yaparken ölen Meksikalı ekibin arama kurtarma köpeği 'Proteo'nun ismini verdi. Sağkan, "Proteo, artık TBB'nin bekçisi" dedi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da avuklarla inceleme yaptı. Sağkan, TBB heyeti ile birlikte bölgedeki incelemeleri sırasında peşlerine takılan 2 aylık köpeği, sahibinin bulunamaması üzerine sahiplendi. Sağkan, makam aracıyla köpeği Ankara'ya getirdi. Sağkan, Meksika'dan gelen ve Adıyaman'da görev yapan ekipte yaşlılığa bağlı sorunları nedeniyle ölen arama kurtarma köpeği 'Proteo'nun ismini verdi. Proteo, veteriner kliniğinde 1 hafta süren tedavisinin ardından TBB'ye getirildi.

'O BİZİ BIRKAMADI BİZ ONU BIRAKMADIK'

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Proteo ile Malatya'da tanıştıklarını belirterek, "Aslında o bizi buldu ve hikayesi böyle başladı. Bölgede incelemelerde bulunan arkadaşlarımızın peşine takılıyor ve bırakmıyor onları. Bizim bulunduğumuz bölgeye kadar beraber geldiler. Daha sonra oradaki arkadaşlarımıza 'bu köpekle ilgilenen biri var mı' diye sorduk. Onlar da aradıklarını; ancak bulamadıklarını, köpeğin sokakta yalnız kaldığını ifade ettiler. O bizi bırakmadı biz de onu bırakmadık. Oradan aldık, Ankara'ya getirdik ve o günden beri Proteo ile birlikteyiz" dedi.

'PROTEO'NUN ADINI YAŞATMAYI KIYMETLİ BULDUK'

Türkiye'nin çok büyük bir deprem yaşadığını ifade eden Sağkan, "Birçok sivil toplum örgütü arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldılar. Aynı zamanda yurt dışından da bu arama kurtarma faaliyetleri için gelen çok sayıda ekip bulunuyordu. Meksika'dan arama kurtarma faaliyetleri için gelen ekibin Proteo, isminde bir köpeği vardı. Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları esnasında hayatını kaybetmişti. Ben ondan çok etkilenmiştim ve o köpeğin ismi aklımda duruyordu. Bu küçük dostumuz ile Malatya'da tanıştığımızda isminin Proteo olmasını önerdim. Aslında bir nevi bizim ülkemizde, bizim vatandaşlarımızın enkazdan kurtarılması için çalışırken hayatını kaybeden Meksikalı köpeğin ismini, Malatya'da bulduğumuz depremzede köpeğe vererek adını yaşatmayı kıymetli bulduk" diye konuştu.

'PROTEO'NUN YOLCULUĞU YENİDEN BAŞLADI'

Sağkan, Proteo'nun yeni yuvasında mutlu olduğunu anlatarak, "Güzel bir yolculuk yaptık onunla Ankara'ya kadar; ama Proteo'nun yolculuğu TBB ile aslında yeniden başladı. Gelir gelmez veterinere götürdük ve yaklaşık bir hafta tedavi gördü. Aşılarını yaptırdık, burada ihtiyaç duyduğu gerekli alanı yaptırdık. Şimdi burada çok mutlu. Çalışma arkadaşlarımız onunla ilgileniyorlar. Bahçemizde kendisinin geniş bir alanı var. Artık TBB'nin bir bekçisi. Hayatını burada onu seven çok sayıda insan ile beraber geçirecek" ifadelerini kullandı. (DHA)