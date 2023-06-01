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Deprem bölgesinde bulunan ekipler faaliyetlerine devam ediyor

Deprem bölgesinde bulunan ekipler faaliyetlerine devam ediyor

Güncel Haberler

Bilecik İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonuyla depremin yaşandığı ilk günden bu yana deprem bölgesine yardım ve manevi destek ekipleri göndermeye devam ediyor. Hatay'a giden din görevlileri depremzede vatandaşlara yardım çalışmalarının yanında vaaz, irşad ve Kur'an-ı Kerim okuma gibi manevi destek hizmeti veriyorlar.

Bilecik İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonuyla depremin yaşandığı ilk günden bu yana deprem bölgesine yardım ve manevi destek ekipleri göndermeye devam ediyor.

Hatay'a giden din görevlileri depremzede vatandaşlara yardım çalışmalarının yanında vaaz, irşad ve Kur'an-ı Kerim okuma gibi manevi destek hizmeti veriyorlar. Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, "Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ilk günden bu yana deprem bölgesinde yoğun bir çalışma içindeler. Bir yüreği iyileştirmenin bile bizim için önemi değeri çok farkı bu kötü günleri birlikte atlatıyoruz. Belki silemeyiz ama acılarımızı hep beraber hafifleteceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilecik Hatay Güncel Haberler

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