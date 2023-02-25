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Deprem bölgesinde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlılar farklı illerdeki kuruluşlara yerleştiriliyor

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Deprem bölgesinde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlılar farklı illerdeki kuruluşlara yerleştiriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde bakanlığa bağlı kuruluşlardan hizmet alan 533 yaşlı, 1133 engelli ile çadırlarda barınan bakıma ihtiyacı olan 210 yaşlı, 553 engelli vatandaşın farklı illerdeki kuruluşlara yerleştirildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde bakanlığa bağlı kuruluşlardan hizmet alan 533 yaşlı, 1133 engelli ile çadırlarda barınan bakıma ihtiyacı olan 210 yaşlı, 553 engelli vatandaşın farklı illerdeki kuruluşlara yerleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Deprem bölgesinde kuruluşlarımızdan hizmet alan 533 yaşlı vatandaşımız ile çadırlarda barınan bakıma ihtiyacı olan 210 yaşlı vatandaşımız farklı illerdeki kuruluşlarımıza yerleştirilmiştir. Deprem bölgesinde kuruluşlarımızdan hizmet alan 1133 engelli vatandaşımız ile çadırlarda barınan bakıma ihtiyacı olan 553 engelli vatandaşımız farklı illerdeki kuruluşlarımıza yerleştirilmiştir."

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Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem Güncel Haberler

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