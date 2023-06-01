Deprem bölgesinde afet konutları hızla yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği ve kamuoyunda 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin ardından vatandaşların barınması için kalıcı konut inşasına başlandı. Zemin etüt çalışmalarının ardından belirlenen bölgelerde, TOKİ aracılığı ile ihaleler yapılarak kalıcı konutların temelleri atıldı. Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen ve en fazla 5 kat ile yatay mimarinin esas alındığı kalıcı konutların bir an önce tamamlanması için bölgede çalışmalar yoğun olarak sürüyor.

Depremden etkilenen Şanlıurfa'da 8 bin 3 konut ile 3 bin köy evi, Kilis'te ise 1854 konut ve 2 bin 628 köy evi yapılacak. Her iki kentte de ihalesi tamamlanan konutların inşasına başlandı. Şanlıurfa ve Kilis'te de çalışmaların başlamasıyla yüklenici firmalar, yükselmeye başlayan konutları en kısa sürede tamamlayarak afetzedelere teslim etmeyi planlıyor.