Deprem bölgesinde 49 bin 56 bağımsız bölüm yarın hak sahiplerine teslim edilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapımı tamamlanan 44 bin 367 konut ile 4 bin 689 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerde, dünyanın en büyük ve en hızlı afet sonrası iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri'de yapımı tamamlanan 44 bin 367'si konut, 4 bin 689'u iş yeri olmak üzere 49 bin 56 bağımsız bölüm, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi programı sonrası hak sahiplerine teslim edilecek.

Böylece asrın felaketinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 250 bin 636 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edilmiş olacak.

Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, AFAD YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

Ayrıca kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasından da ilan edilecek.