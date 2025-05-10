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Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek

Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek
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Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla deprem bölgesinde 250 bininci konutun teslim edileceğini açıkladı.

Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek

KAHRAMANMARAŞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla deprem bölgesinde 250 bininci konutun teslim edileceğini açıkladı.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle büyük bir coşku içerisinde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz. 11 ilimizde 453 bin hak sahibine de ev ve iş yerlerini yıl sonuna kadar teslim etmiş olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Güncel
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