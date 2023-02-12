Deprem bölgesinde 2 bin 72 psikososyal hizmet personeli görev yapıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye 2 bin 72 psikososyal hizmet personeli gönderdiği bildirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye 2 bin 72 psikososyal hizmet personeli gönderdiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının deprem bölgesindeki psikososyal hizmetlerine ilişkin bilgi verildi.
Deprem bölgesinde 2 bin 72, deprem bölgesi dışında 791 psikososyal personelinin hizmet verdiği belirtilen açıklamada, bölgede psikososyal destek amaçlı 231 aracın bulunduğu, bunun dışında da 255 aracın hizmet verdiği ifade edildi.
Kaynak: AA / Güncel