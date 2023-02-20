Deprem bölgesinde 1500'e yakın dağcı arama kurtarma çalışmalarına katıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından 1500'e yakın dağcının bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti.

Federasyondan yapılan açıklamada, deprem sonrası il temsilcilikleriyle gerçekleştirilen koordinasyonla birçok ilden arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiği ifade edilerek, "Deprem bölgesinde yoğun olarak kurtarma ve destek operasyonlarında bulunan federasyonumuza ait ekipler, 20 Şubat itibarıyla emniyetli bir şekilde illerine dönmüştür. Federasyonumuza ait 32 ilimizin temsilciliğinden kayıtlı 1261 dağcımız ve bölgelerinden katılan diğer sporcularımızla birlikte 1500'e yakın kişi arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır. Bu çalışmalara katılan tüm kulüplerimize teşekkürlerimizi sunar, minnettar olduğumuzu bildirmek isteriz." denildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından destek ekiplerinin yola çıktığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Federasyon olarak üç aşamada gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmaların birinci aşaması olan arama kurtarma bölümü tamamlanmıştır. İkinci aşama olan yardım destek bölümü bugün itibarıyla başlayacaktır. Federasyonumuzun Kızılay ile yapmış olduğu protokol gereği deprem bölgesinde görev almak isteyen kulüplerimize bağlı kişilerin il temsilcilikleriyle iletişime geçerek bilgi formlarına isimlerini yazdırmaları gerekmektedir. Detaylı bilgiler il temsilciliklerinden alınacaktır. Görevlendirme yapılan kişiler, kendi istekleri doğrultusunda talep ettikleri bölgede 4-7 gün süre ile görevlendirilecektir. Deprem bölgesine gidecek tüm ekiplerimizin kişisel barınma malzemelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir."