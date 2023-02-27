Deprem bölgesi yardımlarıyla ilgili "yanıltıcı bilgi" paylaşan 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler Osmaniye'de, deprem bölgesine gönderilen yardımlarla ilgili sosyal medyadan "yanıltıcı bilgi" paylaşan 2 kişi cezaevine gönderildi. Osmaniye'de, deprem bölgesine gönderilen yardımlarla ilgili sosyal medyadan "yanıltıcı bilgi" paylaşan 2 kişi cezaevine gönderildi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Osmaniye'ye gönderilen yardımların depremzedelere ulaştırılmadığı yönünde yanıltıcı paylaşımlar yapılması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.İ. ve kardeşi İ.İ, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu"ndan tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Osmaniye Güncel Haberler

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