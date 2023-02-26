Deprem bölgesi için 'iş sağlığı ve güvenliği' uyarısı

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği (OSGBDER) Genel Başkanı Cengiz İmeci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) sisteminin bir an önce toparlanması gerektiğini belirtti.

İmeci, yaptığı yazılı açıklamada, depremin etkilediği illerdeki 150 Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) tamamına yakınının faaliyetlerini sürdüremez duruma geldiğine dikkati çekti.

İşletmelerin büyük zararlar görmesi nedeniyle iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetinin tamamen durduğunu belirten İmeci, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde hafriyatların kaldırılması, yeni konutların yapılması ve sanayi sitelerinin yeniden ayağa kalkması için iş sağlığı ve güvenliği sisteminin bir an önce toparlanması gerekiyor. Birçok iş sağlığı ve güvenliği profesyonelinin daha güvenli şehirlere göç etmesi nedeniyle personel bulmakta da zorlanılıyor. Göçün önlenmesi için teşvik paketlerinin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz."

Cengiz İmeci, yıkıldığı ya da hasar gördüğü için faaliyetini onaylı adreste yapamayan OSGB merkezleri için istihdam, kredi, harç ve vergi kolaylığı sağlanmasını, deprem bölgesinde 1 yıl boyunca yeni OSGB açılmasına izin verilmemesini istedi.