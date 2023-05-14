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Deprem Bölgesi Hatay'da Oylar, Toplama Merkezine Getirildi

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Hatay’ın Antakya ilçesinde; sandıklara açılıp tutanak altına alınan oylar 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne getirildi.

HABER: EMRE SERCAN İKE - KAMERA: UMUT DOĞAN

Hatay'ın Antakya ilçesinde; sandıklara açılıp tutanak altına alınan oylar 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirildi.

6 Şubat depremlerinden büyük oranda etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde; sandıklarda açılıp tutanak altına alınan oylar 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Anadolu Lisesi Antakya Hatay Güncel Haberler

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