Deprem Bölgesi Hatay'da Oylar, Toplama Merkezine Getirildi
Güncel Haberler
Hatay’ın Antakya ilçesinde; sandıklara açılıp tutanak altına alınan oylar 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne getirildi.
HABER: EMRE SERCAN İKE - KAMERA: UMUT DOĞAN
Hatay'ın Antakya ilçesinde; sandıklara açılıp tutanak altına alınan oylar 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirildi.
6 Şubat depremlerinden büyük oranda etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde; sandıklarda açılıp tutanak altına alınan oylar 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirildi.
Kaynak: ANKA / Güncel