Deprem Bölgesi Hatay'da Kartpostallık Dolunay Manzarası
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Depremin en çok vurduğu illerden biri olan Hatay'da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde dolunay şöleni yaşandı. Dolunayı gören vatandaşlar ilgiyle izledi. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Deprem bölgesi Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası
HATAY - Depremin en çok vurduğu illerden biri olan Hatay'da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dolunay şöleni yaşandı. Dolunayı gören vatandaşlar ilgiyle izledi. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel