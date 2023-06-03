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Deprem Bölgesi Hatay'da Kartpostallık Dolunay Manzarası

Güncel Haberler

Depremin en çok vurduğu illerden biri olan Hatay'da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde dolunay şöleni yaşandı. Dolunayı gören vatandaşlar ilgiyle izledi. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Deprem bölgesi Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası

HATAY - Depremin en çok vurduğu illerden biri olan Hatay'da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dolunay şöleni yaşandı. Dolunayı gören vatandaşlar ilgiyle izledi. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel

Samandağ Dolunay Deprem Hatay Güncel Haberler

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