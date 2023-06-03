Deprem Bölgesi Hatay'da Kartpostallık Dolunay Manzarası

Depremin en çok vurduğu illerden biri olan Hatay'da dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde dolunay şöleni yaşandı. Dolunayı gören vatandaşlar ilgiyle izledi. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.