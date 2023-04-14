Deprem bölgesi Gaziantep ve Malatya'da da öğrenciler ikinci ara tatile başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep ve Malatya'da eğitimlerini sürdüren öğrenciler de ikinci ara tatile başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep ve Malatya'da eğitimlerini sürdüren öğrenciler de ikinci ara tatile başladı.

Depremde yıkımın yaşandığı Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde konteynerlerde eğitim gören afetzede öğrenciler, ikinci ara tatil dönemine girdi.

Nurdağı'ndaki TOKİ Konteyner Kent Eğitim Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler de ders bitiş zilinin çalınmasıyla ara tatile başladı.

Okulun 5'inci sınıf öğrencisi Mehmet Efe Çelik, AA muhabirine, okulların ara tatile girmesiyle biraz dinlenip ders çalışacağını söyleyerek, "Bu zaman diliminde daha çok kitap okuyacağım. Aynı zamanda sınavlarıma hazırlanacağım." dedi.

Aynı sınıfta okuyan Irmak Can ise okulu özleyeceğini belirterek, "Ortaokula gidiyorum. Okulların ara tatile girmesiyle okulumu özleyeceğim. Tatili de çok seviyorum ama derslerimi de ihmal etmeyeceğim. Kitap okuyacağım. Konteynerde güzel zaman geçiyor. Derslerimizi ihmal etmiyoruz." diye konuştu.

Malatya

Depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da ise yaklaşık 43 bin afetzede öğrenci, ikinci ara tatile başladı.

Orduz Vaizpınarı İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, ara tatil öncesi sabah son derslerine girdi.

İkinci sınıfa giden Kübra Betül Aydın, bayramda şeker toplayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sınıf arkadaşı Saliha Çoban ise bayramda şeker toplayacağını, akrabalarını ziyarete gideceğini anlattı.