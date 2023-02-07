Deprem Bölgelerine Acil Yardım Malzemesi Desteği
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İSTANBUL, 7 Şubat (Xinhua) -- Deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere iş makineleri ve yardım malzemeleri tırlara yüklenerek İstanbul'dan yola çıktı.
İSTANBUL, 7 Şubat (Xinhua) -- Deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere iş makineleri ve yardım malzemeleri tırlara yüklenerek İstanbul'dan yola çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bugün yaptığı açıklamada, Pazartesi günü meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3.549'a yükseldiğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel