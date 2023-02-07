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Deprem Bölgelerine Acil Yardım Malzemesi Desteği

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Deprem Bölgelerine Acil Yardım Malzemesi Desteği

İSTANBUL, 7 Şubat (Xinhua) -- Deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere iş makineleri ve yardım malzemeleri tırlara yüklenerek İstanbul'dan yola çıktı.

Deprem Bölgelerine Acil Yardım Malzemesi Desteğiİstanbul-Ankara karayolunda, afet bölgesine iş makinesi taşıyan bir tır görülüyor, 6 Şubat 2023. (Fotoraf:Shadati/Xinhua)

İSTANBUL, 7 Şubat (Xinhua) -- Deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere iş makineleri ve yardım malzemeleri tırlara yüklenerek İstanbul'dan yola çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bugün yaptığı açıklamada, Pazartesi günü meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3.549'a yükseldiğini bildirdi.

Deprem Bölgelerine Acil Yardım Malzemesi Desteğiİstanbul-Ankara karayolunda, afet bölgesine iş makinesi taşıyan bir tır görülüyor, 6 Şubat 2023. (Fotoraf:Shadati/Xinhua)

Deprem Bölgelerine Acil Yardım Malzemesi Desteğiİstanbul-Ankara karayolundaki bir benzin istasyonunda, afet bölgesine yardım malzemeleri taşıyan tır görülüyor, 7 Şubat 2023. (Fotoraf: Shadati/Xinhua)

Deprem Bölgelerine Acil Yardım Malzemesi Desteğiİstanbul-Ankara karayolunda, afet bölgesine iş makinesi taşıyan bir tır görülüyor, 6 Şubat 2023. (Fotoraf:Shadati/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

İstanbul Ankara Deprem Güncel Haberler

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