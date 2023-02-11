Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor
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İstanbul'a, deprem bölgelerinden getirilen 2 bin 941 yaralıdan 1143'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 1798'i taburcu edildi.
İstanbul'a, deprem bölgelerinden getirilen 2 bin 941 yaralıdan 1143'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 1798'i taburcu edildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
Şu ana kadar kente getirilen 2 bin 941 yaralıdan 1798'i taburcu edilirken, 1143 depremzedenin tedavisi sürüyor.