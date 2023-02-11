Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 2 bin 504 vatandaştan 1032'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 1472'si taburcu edildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 2 bin 504 vatandaştan 1032'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 1472'si taburcu edildi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi. Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi. Şu ana kadar kente getirilen 2 bin 504 yaralıdan 1472'si taburcu edilirken, 1032 depremzedenin tedavisi sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş İstanbul Elbistan TSK Güncel Haberler

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