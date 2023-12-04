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Deprem Bilimcisi: Marmara'da Nüfus Yerleşimi Tehlikeli Boyutlara Ulaşmıştır

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Deprem Bilimci, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ercan, Marmara'da nüfus yerleşiminin tehlikeli boyutlara ulaştığını ve ekonomik sıkıntıların giderilmeden depreme çare bulunamayacağını belirtti.

Deprem Bilimci, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi Gemlik açıklarında, 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin; "İmralı önlerinde olan deprem Kuzey Marmara (İstanbul) ile Güney Marmara kollarında (Bursa) beklenen depremlerle ilgili değildir. Marmara'da nüfus yerleşimi tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Yoksul ile orta gelirli halk çaresizdir. Ekonomik sıkıntı giderilmeden depreme çare bulunamaz. Sığınmacı akını, göç, nüfus artışı durdurulmalıdır" dedi.

Bugün saat 10.42'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 8,98 kilometre derinlikte ve 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bilimci, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"MARMARA'DA NÜFUS YERLEŞİMİ TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞMIŞTIR"

Ercan'ın açıklaması şöyle:

"İmralı önlerinde olan deprem Kuzey Marmara (İstanbul) ile Güney Marmara kollarında (Bursa) beklenen depremlerle ilgili değildir. Marmara'da nüfus yerleşimi tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Kentsel dönüşüm nüfus yoğunluğunu karşılayacak ölçüde olamamaktadır.

Bankalar kredi faizlerini arttırmıştır. Yoksul ile orta gelirli halk çaresizdir. Ekonomik sıkıntı giderilmeden depreme çare bulunamaz. Sığınmacı akını, göç, nüfus artışı durdurulmalıdır. Türkiye bir an önce çelik yapıya geçmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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