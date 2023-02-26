Deprem anları Hatay'da güvenlik kameralarında Güncel Haberler Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem ile merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki depremlerin etkisi, Hatay'daki bazı iş yerlerine ait güvenlik kameralarınca görüntülendi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem ile merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki depremlerin etkisi, Hatay'daki bazı iş yerlerine ait güvenlik kameralarınca görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta sabaha karşı saat 04.17'de meydana gelen deprem anı, Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'ndeki bir otobüs firmasına ait garajda bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sarsıntının park halindeki 3 otobüse etkisi görülebiliyor. Aynı gün ve saatte Belen ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına ait görüntülerde, deprem anında görevlilerin sarsıntının şiddetiyle ayakta durmakta güçlük çektiği görülüyor. Kayıtta, arka taraftaki bir depoda çıkan yangının alevleri dikkati çekiyor. Aynı depremin İskenderun ilçesindeki bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de rafların devrilmesi, malzemelerin dökülmesi yer alıyor. Defne ilçesi merkezli 20 Şubat'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem anını kaydeden İskenderun'daki bir başka iş yerinin kamerasına ait kayıtta ise dükkandaki raflarda bulunan eşyaların döküldüğü anlar yer alıyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Güzelburç Antakya Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Deprem anları Hatay'da güvenlik kameralarında - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.