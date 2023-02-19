Deprem anları, Diyarbakır'daki iş yerinin güvenlik kamerasında Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin şiddeti, Diyarbakır'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin şiddeti, Diyarbakır'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen iller arasında bulunan ve 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, depremin şiddeti, Yenişehir ilçesindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 04.17'deki 7.7 büyüklüğündeki depremde ürünlerin sallandığı, 9 saat sonra 13.24'teki depremde de iş yerindeki müşterilerin dışarı kaçtığı, avizelerin hareket ettiği görüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Diyarbakır Elbistan Güncel Haberler

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