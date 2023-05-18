Deprem afet birimi jeolojik ve jeofizik çalışmalarını sürdürüyorTUNCELİ Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı deprem ve afet birimi, jeolojik ve jeofizik çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem afet birimi jeolojik ve jeofizik çalışmalarını sürdürüyor

TUNCELİ Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı deprem ve afet birimi, jeolojik ve jeofizik çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Tunceli de afet bölgesi kapsamına alınmıştı. Depremlerin ardından kurulan Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı deprem ve afet birimi, jeolojik ve jeofizik çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde önce Atatürk Mahallesi TİMAŞ bölgesi ile çarşı merkezinde daha sonra ise Aktuluk Mahallesi'nde jeolojik ve jeofizik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Jeofizik Mühendisi Songül Gür, "Zemin sıvılaşmasının temel sebebi olan yeraltı su seviyesinin belirlenmesi ve yapıların statik projesi için gerekli olan parametreleri Rezistivite (Düşey Elektrik Sondajı- DES) sismik ve mikrotromör yöntemleri elde etmeye çalışıyoruz. Timaş ve çarşı merkezde bazı mahallelerimizde çalıştık. Şu anda Aktuluk Mahallesi'nin yer altı yapısını inceliyoruz. Sismikle çalışıyoruz. Yeraltındaki bütün parametreleri sismik ölçü alarak belirlemeye çalışacağız. Daha sonraki günlerde ise yeraltı suyunu da ölçeceğiz" dedi.

Gür, "Yapılan çalışmalar ile zayıf zeminleri tespit ederek daha güvenilir yapılar inşa edilmesine ayrıca zemin yapı uyumunun sağlanması hedeflenmekte. Başkanımızın da daha önce belirttiği gibi halkımızın olası bir depremi en az hasarla atlatması için gerekli planlar yapılmakta ve bu konuda hassas bir çalışma yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Başlatılan çalışmaların kentin diğer noktalarında da sürdürüleceği belirtildi.