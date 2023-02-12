Deprem, Adıyaman'daki tarihi tümülüsteki sütunu da devirdi
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde bulunan tokalaşma sütunu yıkıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde bulunan tokalaşma sütunu yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremler, Adıyamandaki bazı tarihi yapılara da zarar verdi.
Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü içerisinde yer alan tokalaşma steli depremden etkilenerek yıkıldı.
Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki sütun üzerinde Grekçe yazıtlar yer alıyordu.
Kaynak: AA / Güncel