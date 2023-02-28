Deprem Adıyaman'da heyelanlara neden oldu Güncel Haberler Deprem Adıyaman'da heyelanlara neden oldu Deprem nedeniyle dağlarda heyelan oluştu Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'ın Tut ilçesinde dağlardan kopan parçalar heyelana neden oldu. Deprem Adıyaman'da heyelanlara neden oldu Deprem nedeniyle dağlarda heyelan oluştu ADIYAMAN - Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'ın Tut ilçesinde dağlardan kopan parçalar heyelana neden oldu. Adıyaman'ın Tut ilçesinin kırsal bölgelerindeki dağlarda Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana getirdiği şiddetin izleri görüldü. Dağlardan kopan dev toprak kütleleri heyelanlara neden oldu. Kopan kayalar, vadiye yuvarlandı. Yerleşim bölgelerine uzak olan heyelanlarda can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Adıyaman Deprem Güncel Haberler

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