Deprem Adıyaman'da 11 basın mensubunu hayattan kopardı

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte görev yapan 11 basın mensubunun yaşamını yitirdiğini, birçok meslektaşının da kentten ayrıldığını söyledi.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte görev yapan 11 basın mensubunun yaşamını yitirdiğini, birçok meslektaşının da kentten ayrıldığını söyledi.

Kentte görev yapan basın mensupları Burak Alkuş, Hidayet Özdemir, İskender Korkut, Kemal Öner, Muhammed Akan, Ruhi Akan, Yunus Emre Doğan, Barış Can Tabakçı, Zübeyr Pektaş, İsmail Hakkı Koçak ve Fatih Bayın enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Dişkaya, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şehri adeta yerle bir ettiğini söyledi.

Şehirde görev yapan 11 basın mensubunun enkazda yaşamını yitirdiğini belirten Dişkaya, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızı defnettik, geriye kalan yerel medya mensuplarımızın da hepsi darmadağın, herkes bir yakınının yanına sığınma ya da çocuğunu, ailesini muhafaza altına alma derdinde, gayretinde."

Depremin yaralarını sarmaya, etkisini üzerlerinden atmaya çalıştıklarını dile getiren Dişkaya, "Yeni yeni kendimize geliyoruz. İnşallah bir alan tahsis edip, yerel medyamızı kanatlarımız altında bir araya getirip işlerimizi yapmanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Zeki Dişkaya, " Adıyaman'da yerel basının sesi kesildi, yerel basın sustu. Yerel basın susunca Adıyaman da sustu maalesef. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın hepsinin bizde ayrı ayrı hatıraları var. Emin olun biz henüz kendimizde değiliz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın." diye konuştu.