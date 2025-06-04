Depozito iade sistemiyle yılda 520 milyon avro kazanç sağlanması hedefleniyor

Depozito iade sistemiyle yılda 520 milyon avro kazanç sağlanması hedefleniyor
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Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen "Depozito Yönetim Sistemi"nin Türkiye genelinde hayata geçirilmesiyle yıllık geri kazanım gelirinin 520 milyon avro olması hedefleniyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen "Depozito Yönetim Sistemi"nin Türkiye genelinde hayata geçirilmesiyle yıllık geri kazanım gelirinin 520 milyon avro olması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Depozito Yönetim Sistemi projesi kapsamında "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum gibi malzemeler, iade makineleri aracılığıyla geri kazandırılıyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından Sakarya pilot il, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ise pilot ilçe olarak belirlendi.

Bu alanların farklı bölgelerine depozito iade makineleri yerleştirildi ve makineler uygulamaya alındı.

Devam eden sistemle sadece Kızılcahamam'da bir yılda ortalama 472 ton atık geri dönüştürüldü. Sakarya'da ise 1,5 ayda 100 ton atık cam toplandı.

Sistemin ülke genelinde hayata geçirilmesiyle yıllık geri kazanım gelirinden 120 milyon avro, ikincil ham madde kullanımından 250 milyon avro, yerel yönetimlerin atık bertarafı ve elektrik kullanımından 100 milyon avro, atık ithalatında ise 50 milyon avro azalmayla 520 milyon avro kazanç sağlanması hedefleniyor.

Projeyle denizlerdeki plastik kirliliğinin de azaltılacağı öngörülürken, düzenli depolama sahalarında alan azalmasından dolayı enerjiden tasarruf edilecek.

Projeyle teknoloji transferi ve yerli üretimde ekonomiye katkı sağlanırken kayıt dışı üretimin de önüne geçilmiş olacak.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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