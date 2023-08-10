Depoya yapılan baskında 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, depoda ayrıca 300 bin adet boş sigara paketi, 10 kg tütün ve 118 adet elektronik sigara kiti bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.