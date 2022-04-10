Sakarya'da kahvehane deposunda kumar oynayan 18 kişiye para cezası - Haberler

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Sakarya'da kahvehane deposunda kumar oynayan 18 kişiye para cezası

AA - Osman Nevtan Angün - Güncel
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Sakarya'da kahvehane deposunda kumar oynayan 18 kişiye para cezası

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kahvehaneye ait depoda kumar oynadığı gerekçesiyle 18 kişiye 32 bin 742 lira ceza kesildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kahvehaneye ait depoda kumar oynadığı gerekçesiyle 18 kişiye 32 bin 742 lira ceza kesildi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Tepetarla Mahallesi'nde kahvehaneye ait camları gazeteyle kaplanmış depodan yüksek ses geldiğini fark etti.

Depoya giren ekipler, burada tombala ve kumar oynatıldığını belirledi.

Mekanda tombala oynadıkları belirlenen 18 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 32 bin 742 lira ceza kesildi.

Depo sahibi M.K. hakkında ise "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da kahvehane deposunda kumar oynayan 18 kişiye para cezası

Sakarya'da kahvehane deposunda kumar oynayan 18 kişiye para cezası

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

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