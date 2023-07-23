Depo Alev Topuna Döndü, Çıkan Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir depo çıkan yangında alev topuna dönerek küle döndü. Çıkan dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Yangın, ilçeye bağlı Çakallık Mahallesinde bir depoda çıktı. Depodan dumanların çıktığını görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Depo kısa sürede alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında depoda bulunan malzemelerin yandığı öğrenildi. Çıkan duman ise gökyüzünü kapladı. Yangını görerek olay yerine koşan bir vatandaş, 'Evlerin yandığını gördüm. Ekiplere haber verdim. İçeride kimse göremedim. Biz geldiğimizde kimse yoktu' dedi.