Denver, Çinli Göçmenlere Karşı Geçmişteki Yanlışlar İçin Resmi Özür Sunan 5. ABD Şehri Oldu

LOS ANGELES, 20 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin Colorado eyaletinin başkenti Denver, Çinli ve diğer Asyalı göçmenlere karşı geçmişte yapılan yanlışlar için resmi bir özür sunan ABD'deki beşinci ve Kaliforniya eyaleti dışındaki ilk şehir oldu. Cumartesi günü düzenlenen "Geçmişimizi Geri Kazanmak, Geleceğimizi İnşa Etmek: Denver Şehri'nin Çin Mahallesi Özrü" başlıklı özel bir etkinlikte, şehrin belediye başkanı Michael Hancock, 1880'deki Çin karşıtı isyanın yıkıcı etkileri nedeniyle yazılan resmi özür mektubunu okudu. Denver şehir merkezinin alt kesimlerindeki tarihi Çin Mahallesi'ndeki bu isyan, bir zamanlar burada büyüyen Asyalı Amerikan topluluğunu yok etmişti. Hancock Pazartesi günü Twitter'da yaptığı açıklamada, "Topluluğumuzu iyileştirmek için, kaçındığımız şeylerle yüzleşmeye ve bunların üzerine eğilmeye, yaptığımız yanlışlar için özür dilemeye ve süregelen olumlu değişim için doğru olan eylemlerde bulunmaya istekli olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sadece başlangıç." dedi. Mektup, 1869'da Denver'a geldiklerinde ırk ayrımcılığına maruz kalan ve Çin Mahallesi'nde yaşamak zorunda kalan ilk Çinli göçmen işçi grubunu hatıralarda canlandırdı. Çin Mahallesi "istenmeyen" grupları kısıtlamak için şehirde oluşturulan birkaç coğrafi gettodan biriydi.

Ayrıca, o dönemde, "Doğuluların" şehrin diğer bölgelerinde yaşamasını ve çalışmasını önlemek için "centilmenlik anlaşmaları" ve konut sözleşmelerinde kısıtlayıcı sözleşmeler gibi ayrımcı uygulamalar da vardı. Sonuç olarak, Çinli göçmenler standartların altındaki konutlarda yaşamaya ve sınırlı sayıdaki mesleklerde çalışmaya zorlandı. "Buna rağmen o zamanki sorumsuz hükümet raporları ile bu bölge düzenli olarak bir eşitsizlik yuvası olarak görüldü ve sakinleri de sosyal hastalıkların taşıyıcıları olarak kınandı. Trajik bir şekilde, 31 Ekim 1880'deki Çin karşıtı isyan, Çin Mahallesi'ni neredeyse yok ediyordu. İsyanda genç bir çamaşırcı olan Look Young öldürüldü ve yüzlerce kişi yaralandı" denilen mektupta, şehir polis gücünün Çinli sakinleri koruyamadığı ve mahkemelerin isyandan sonra katilleri cezalandırmadığı belirtildi.

Mektupta şöyle denildi: "Şehir, Çinli göçmenlere ve Asya kökenli Amerikalı ve Pasifik Ada topluluklarına karşı geçmişteki adaletsizlikleri silemez ama şehrin onlara gecikmiş bir özür borcu var - yapılan yanlışların kabul edilmesi ve bunların düzeltilmemiş olması, bu grupların şehre katkılarını tanıma ve onurlandırma yolunda ilk adımı oluşturuyor ve ırklar arasında uzlaşmaya katkı sağlayabilir." Mektupta, "Bu katkı ayrıca Colorado'nun tarihindeki bu utanç verici bölümden habersiz olanların eğitimine hizmet edecek ve umarım sevdikleri ırkçı şiddet ve istismara maruz kalan ailelerin yaralarını saracaktır." denildi. Şehir, mektupta, Asya Pasifik Tarihi Bölgesi ve Asya Pasifik Amerikan Topluluğu Müzesi'nin kurulmasını desteklemek de dahil olmak üzere, "ülke genelinde Asya karşıtı nefret suçlarında son zamanlarda görülen artış gibi" geçmişteki şiddet ve ayrımcılığın süregiden sonuçlarıyla başa çıkmak için önlemler alınacağını duyurdu. San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki Antioch şehri Mayıs 2021'de, ırk ayrımcılığı nedeniyle Çinli göçmenlere ve onların soyundan gelenlere resmi bir özür sunan ilk ABD şehri olmuştu. Ardından Eylül ayında San Jose, Ekim ayında Los Angeles ve Şubat 2022'de de San Francisco şehri benzer şekilde hareket etmişti.

Xinhua / Güncel