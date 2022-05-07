??Denizlili hayırsever ambulans bağışladı

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Mehmet Aksoy, tam donanımlı ambulans bağışı yaptı.

Gözler Mahallesi'nde düzenlenen ambulans teslim törenine Vali Vekili Mehmet Okur, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ve mahalle sakinleri katıldı.

Vali Vekili Okur, burada yaptığı konuşmada sağlık sektörüne bağış yapan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Öztürk ise hayırseverlerin katkısıyla kentte yürütülen sağlık hizmetlerinin güçlenerek devam edeceğini söyledi.

Denizli'de 33 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 113 tam donanımlı ambulans ve 520 sağlık çalışanıyla hizmet verdiklerini anlatan Öztürk, "Vakalara merkezde 5 dakika 37 saniye, kırsalda 12 dakika 24 saniye ile ulaşmaktayız." dedi.

Konuşmalardan sonra İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özgün Türkmen'in yaptığı duanın ardından anahtar teslim töreni yapıldı.

Son yapılan bağışla Denizli'deki ambulans sayısı 114'e yükseldi. ???????