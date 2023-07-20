Denizlili Bisiklet Severler Trafik Kazalarına Tepki Gösterdi

Denizlili yüzlerce bisiklet sevdalısı vatandaş, İstanbul'da meydana gelen cinayet gibi trafik kazasına tepki olarak pedal çevirdi. Bisikletli ölümlere "Dur" diyen sürücüler, "Trafikte biz de varız" sloganı attı.

Denizlili yüzlerce bisiklet sevdalısı vatandaş, geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen cinayet gibi trafik kazasına tepki olarak pedal çevirdi. Bisikletli ölümlere "Dur" diyen yüzlerce sürücü ayrıca "Trafikte biz de varız" sloganı attı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil sürücüsü, bisikletli sürücü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne sebep oldu. Meydana gelen kaza sonrasında yurt genelinde binlerce bisiklet sürücüsü kazaya kayıtsız kalmayarak tepki gösterdi. Bu çerçevede Denizli'de de yüzlerce bisiklet sevdalısı vatandaş trafik terörüne "Dur" demek için pedal çevirdi. Kent merkezlerinden Demokrasi Meydanı'nda toplanan sürücülerden

Pamukkale Bisiklet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Ergür burada yaptığı basın açıklamasında bisikletli ölümlerine "Dur" demek için hep birlikte sürüş düzenlediklerini söyledi. Ergür, "Bu eylemimizle ülkemizde yaşanan son bisikletli kazalarında adaletin sağlanması ve tüm sürücülerin daha duyarlı olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bisiklet sporuna gönül veren yeni kaybettiğimiz Doğanay Güzelgün, Kemal Özer, Batuhan Dereli ve diğer arkadaşlarımızı da anmak hedefiyle toplanmış bulunuyoruz" dedi.

"Trafikte biz de varız"

Sözlerini sürdüren Ergür, "Umarız şehir içi trafiğinde düzenlediğimiz bu turlar ile bisiklet farkındalığı oluşturmayı başarır, sürücülerin daha duyarlı olmasına bir katkı sağlayarak bisikletli ölümlerine ve trafik kazalarına artık son verebiliriz. Tüm katılımcılara, destekleyenlere ve Laodikya Bisiklet Topluluğu'na bisiklet sevenler adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından yüzlerce bisikletli yaklaşık 15 km süren bir tur düzenledi. Trafik polislerinin eşlik ettiği sürüşte bisikletseverler sık sık, "Trafikte biz de varız, bisikletli ölümleri istemiyoruz, bisikletliye saygı" şeklinde sloganlar atarak sürücülerin ve vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı. Program Çamlık Mesireliği'nde sona ererken, farkındalık sürüşlerinin devam edeceği belirtildi. - DENİZLİ