DENİZLİ-YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ANNE VE KIZINA OTOMOBİL ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Emine A. (40) ile kızı Sema A. (22), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Eylül saat 19.00 sıralarında Mehmetçik Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Hidayet D. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Emine A. ile kızı Sema A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yola savruldu. Bu sırada anne ile kızı karşı yönden gelen hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sema A. ile Emine A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne ve kızının yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpmasıyla yola savruldukları ve karşı yönden gelen hafif ticari aracın yaptığı ani frenle altında kalmaktan son anda kurtuldukları görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)