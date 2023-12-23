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PKK Saldırısında Şehit Olan Piyade Uzman Çavuşun Ağabeyi de Suriye'de Gazi Oldu

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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın acı haberi, Denizli'de yaşayan eşi ile anne ve babasına ulaştı. Şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye'de teröristlerle çıkan çatışmada gazi olduğu öğrenildi.

IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın (32) acı haberi, Denizli'de yaşayan eşi ile anne ve babasına ulaştı. Şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da (35) 2016 yılında Suriye'de gazi olduğu öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, şehit oldu. Şehit Serinkan'ın acı haberi, Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan baba Ali ile anne Rabia Serinkan ve Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde yaşayan 2 çocuk annesi eşi Çilem Serinkan'a yetkililer tarafından verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri her iki bölgeye de Türk bayrakları asarken, acı haberi duyanlar, taziyeye koştu.

Öte yandan, Şehit Mehmet Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye'de teröristlerle çıkan çatışmada gazi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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