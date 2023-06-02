Denizli ve Manisa'da sel sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı mahallelerde meydana gelen sel ve su baskınları sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. Manisa'da ise tarım arazilerindeki hasarlar inceleniyor. İlgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli ve Manisa'da meydana gelen sel sonrası bölgede başlatılan altyapı ve özellikle tarım arazilerinde yürütülen hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Pamukkale'ye bağlı Akköy, Karahayıt, Korucuk ve Uzunpınar mahallelerinin çeşitli bölgelerde 31 Mayıs'ta meydana gelen sel ile su baskınları sonucu cadde, iş yerleri, tarım arazisi ve evlerde hasar oluştu.

Başta AFAD, jandarma, itfaiye, belediyeler olmak üzere diğer ilgili kurumlardan görevliler selin izlerini silmek için çalışıyor.

Şiddetli sağanak 4 mahalledeki 1500 dekar tarım alanında zarar oluşturdu. Suya kapılan 6 küçükbaş ile 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca bir alabalık işletmesi ve 16 ev selde hasar gördü.

Akköy Mahallesi'nde ev ve dükkanlar temizlenirken, mahallelerde zarar gören altyapı çalışmaları sürdürülüyor, elektrik ve telefon hatları tamir ediliyor.???????

Manisa'daki tarım alanlarında inceleme sürüyor

Manisa'da başta Sarıgöl ve Saruhanlı ilçeleri olmak üzere 6 ilçede etkili olan sağanak ve dolunun ardından, tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekipleri, tarım arazilerinde kontrollerini devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre 6 ilçede yaklaşık 16 bin dekarlık tarım alanında su baskını ve dolu yağışının etkili olduğunu söyledi.

Hasarın daha çok tütün, mısır, domates, buğday ve pamuk gibi ürünlerde yoğunlaştığına dikkati çeken Öztürk, "Özellikle dolu yağışının etkili olduğu yerlerdeki hasarlarımız biraz daha yüksek. Aşırı yağış kaynaklı olan hasarlarda da daha çok bağ alanlarımızda daha çok bir zararımız yok. Burada ekiplerimiz sahada çalışmalarını yaptılar, hala da devam ediyorlar." dedi.

Öztürk, Manisa'nın sigortalı tarım alan oranının yüksek olduğu illerden biri olduğuna işaret etti.

Özellikle bağ alanlarının çoğunun sigortalı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Şunu unutmamamız gerekiyor. Dünyada iklim değişikliği var. Bunun sonucunda farklı dönemlerde aşırı yağış ortaya çıkıyor. Dolaysıyla ürünümüzü koruyan en önemli mekanizma tarım sigortalarıdır. Burada da devletimiz sigorta primlerinin yarısını karşılıyor." diye konuştu.