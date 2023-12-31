Denizli Valisi Yılbaşı Gecesi Görev Yapan Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçleri ile sağlık personellerini ziyaret etti.

Vali Coşkun ilk olarak, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile Ankara yolu kent girişindeki polis uygulama noktasında görev yapan ekipleri ziyaret etti.

Coşkun, yılbaşında görevi başında olan personelin yeni yılını kutladı. Kentte polis ekiplerinin 211 ekip ve bin 400 personelle görevde olduğu bildirildi.

Vali Coşkun daha sonra Merkezefendi ilçesinde Servergazi Devlet Hastanesi'ndeki personeli ve hastaları ziyaret ederek yeni yıllarının sağlıklı ve huzurlu geçmesini diledi.

Hastalara şifa dileyen Coşkun, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

Vali Coşkun yeni yılın tüm insanlığa huzur sağlık ve mutluluk getirmesini dileyerek, "Bugün görev başındaki personellerimize teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Bizler de Denizli'de tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için bütün personellerimizle sahadayız, görev başındayız." dedi.